Генсек ООН закликав до термінової деескалації через збиття літака Ізраїлю

Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон закликав Раду безпеки ООН засудити «іранські дії»

Після збиття ізраїльського літака на кордоні країни з Сирією генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі сторони до «термінової і безумовної деескалації насильства». Політичне рішення є «єдиним шляхом, щоб припинити насильство і страшне страждання сирійського населення», заявив речник ООН у суботу, 10 лютого, у



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Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон закликав Раду безпеки ООН засудити «іранські дії»

Після збиття ізраїльського літака на кордоні країни з Сирією генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі сторони до «термінової і безумовної деескалації насильства». Політичне рішення є «єдиним шляхом, щоб припинити насильство і страшне страждання сирійського населення», заявив речник ООН у суботу, 10 лютого, у Нью-Йорку, цитує агенція dpa. За словами речника, генсек ООН спостерігає як за «тривожною військовою ескалацією» всередині Сирії, так і її поширенням на кордонах країни.

Між тим посол Ізраїлю при ООН Дані Данон закликав Раду безпеки ООН засудити «іранські дії» проти Ізраїлю та «невідкладно покласти кінець іранським провокаціям». При цьому Данон наголосив, що Ізраїль «не толеруватиме жодного порушення свого суверенітету».

Нагадаємо, у суботу сили сирійської протиповітряної оборони (ППО) збили ізраїльський винищувач. Ізраїльський літак було збито, коли він вилетів для перехоплення «іранського» безпілотника, як це подає ізраїльська сторона. У відповідь на збиття літака Ізраїль завдав удару по «іранських цілях» на території Сирії.

Іран звинуватив Ізраїль у «брехні» та заявив, що Сирія має право на «самооборону». За сирійськими даними, під ізраїльську атаку потрапив, зокрема, стратегічно важливий військовий аеропорт у центрі країни.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не допустить укорінення іранських військових на сирійській території. На ситуацію також відреагували США та Росія. У Сполучених Штатах, зокрема, висловили занепокоєння ескалацією насильства на ізраїльському кордоні та заявили про підтримку «суверенного права Ізраїлю захищатися». А Кремль висловився за уникнення будь-яких кроків, які могли б призвести до нового витка небезпечного для всіх протистояння у регіоні.

Джерело: Deutsche Welle