Головний інспектор МАГАТЕ по Ірану подав у відставку

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Колишній головний інспектор МАГАТЕ вважався визнаним фахівцем

Теро Варьйоранта залишив посади заступника гендиректора МАГАТЕ і глави департаменту ядерної безпеки через кілька днів після того, як США вийшли з ядерної угоди з Тегераном

Головний інспектор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що відповідає за контроль над ядерним потенціалом Ірану, Теро Варьйоранта подав у відставку. Про це повідомив представник організації увечері 11 травня, не назвавши причин і зазначивши, що організація продовжить «з високим професіоналізмом» виконувати свою роботу.

Варьйоранта був заступником гендиректора МАГАТЕ і очолював департамент ядерної безпеки. Тимчасово виконуючим його обов'язки призначено Массімо Апара - фахівця з ядерної енергетики, що працює в департаменті ядерної безпеки з 1997 року і з березня 2016 року тимчасово очолював відділення, що займається атомною програмою Ірану, йдеться в заяві на сайті МАГАТЕ.

Колишній головний інспектор МАГАТЕ вважався визнаним фахівцем і повідомлення про його відставку стало несподіваним, відзначають інформагентства. Кілька днів тому президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід Вашингтона з угоди щодо іранської ядерної програми, учасниками якої залишилися Росія, Китай, Німеччина, Великобританія і Франція.

Домовленості передбачають виконання Тегераном ряду кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагнення порушити домовленості. Після виходу США з угоди гендиректор МАГАТЕ заявив, що Тегеран виконує взяті в його рамках зобов'язання.

Джерело: Deutsche Welle