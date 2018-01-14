Google назвав Путіна переможцем виборів, які ще не відбулись

Переможцем виборів Путін побув годину

У пошуковій видачі Google за запитом «президентські вибори в Росії» в правій частині екрана демонструвалася коротка довідкова інформація про голосування. Переможцем виборів в цьому блоці названий Володимир Путін, хоча до самих виборів ще два місяці. З якої причини це відбулося, незрозуміло. Такий же результат Google видавав за запитами



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Переможцем виборів Путін побув годину

У пошуковій видачі Google за запитом «президентські вибори в Росії» в правій частині екрана демонструвалася коротка довідкова інформація про голосування. Переможцем виборів в цьому блоці названий Володимир Путін, хоча до самих виборів ще два місяці.

З якої причини це відбулося, незрозуміло. Такий же результат Google видавав за запитами «вибори 2018», «вибори президента 2018» та кільком іншим. За запитом «президентські вибори в Росії 2018 переможець» Google першим результатом показував блок, в якому говориться, що переміг на голосуванні Володимир Путін.

Тех, кто пойдёт даже Гугл будет считать идиотами. https://t.co/qKFjHXrraJ — Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2018

Приблизно через годину після розголосу помилка в пошуковій видачі була виправлена, і Google перестав називати Володимира Путіна переможцем на виборах.

Вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року. Про участь в них оголосили Володимир Путін, Володимир Жириновський, Ксенія Собчак та багато інших. Також про намір обиратися оголошував опозиційний політик Олексій Навальний, але його ЦВК не допустив до виборів через судимість. Навальний стверджує, що це рішення незаконне.

Джерело: Медуза