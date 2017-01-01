Грузія декриміналізувала вживання марихуани

Грузинська політична партія «Гірчі» виграла суд у справі декриміналізації марихуани

Конституційний суд Грузії задовольнив позов партії «Гірчі» і скасував кримінальне покарання за вживання марихуани. Про це повідомляє Грузия Online. Згідно з рішенням суду, вживання конопель і марихуани більше не вважатиметься кримінальним злочином і не підпадає під статтю «незаконне виготовлення, придбання, зберігання в невеликих



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Грузинська політична партія «Гірчі» виграла суд у справі декриміналізації марихуани

Конституційний суд Грузії задовольнив позов партії «Гірчі» і скасував кримінальне покарання за вживання марихуани. Про це повідомляє Грузия Online.

Згідно з рішенням суду, вживання конопель і марихуани більше не вважатиметься кримінальним злочином і не підпадає під статтю «незаконне виготовлення, придбання, зберігання в невеликих обсягах для особистого користування або незаконне споживання без призначення лікаря наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів», так як воно не відповідає статті 16 конституції Грузії, згідно з якою «кожен має право вільного розвитку своєї особистості».

У рішенні Конституційного суду йдеться, що «Право людини самостійно обирати форму відпочинку та здійснювати відповідні активності, в тому числі, вживати марихуану, являє собою сферу, захищену особистою автономією людини».

Позов до Конституційного суду проти парламенту Грузії вніс член партії «Гірчі» Гіві Шанідзе. Відповідач доводив, що вживання марихуани може відбуватися як в медичних цілях, так і з метою розваги — головне, що людина має право самостійно обирати комфортну для себе форму розвантаження і відпочинку.

У партії «Гірчі» рішення суду вже назвали «історичним».

«Сьогодні ми отримали більше свободи! У Грузії куріння конопель більше не кримінал! Вітаю!» — написав на своїй сторінці в Фейсбуці член партії «Гірчі» Ніка Кавтарадзе.

Слід зазначити, що згідно з чинним законодавством Грузії, зберігання марихуани вагою понад 70 грам все ще передбачає покарання у формі обмеження волі.