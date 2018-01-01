Хакери атакували Зимову Олімпіаду-2018
- Сьогодні, 14:23
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Електроні листи, заражені шкідливими програмами, були відправлені організаціям, пов’язаним з іграми, що відбуватимуться у місті Пхьончхан
Хакери намагалися викрасти конфіденційні дані від груп, які будуть брати участь у зимових Олімпійських іграх, що відбудуться у лютому цього року.
Про це повідомила охорона фірми з кібербезпеки «McAfee».
У повідомлені було зазначено, що під час останнього місяця електроні листи, заражені шкідливими програмами, були відправлені організаціям, пов’язаним з іграми, що відбуватимуться у корейському місті Пхьончхан.
Повідомляють, що встановити відповідальних не вдалося. Під час минулих подібних атак зловмисники намагалися заволодіти паролями та фінансовими даними.
«Більшість компаній, які опинилися під ударом, беруть участь у підготовці до Олімпіади. Постраждали фірми, що забезпечують інфраструктуру або надають підтримку», — повідомили у «McAfee».
Е-мейли зі зловмисними програми надходили на електронні пошти компаній із сінгапурської IP-адреси. У тексті таких повідомлень отримувачам пропонували відкрити програми в тестовому режимі. Відправники листів видавали себе за працівників Національного центру протидії тероризму Південної Кореї, який у цей час проводив антитерористичні навчання в регіоні.
Експерти попереджають, що це, ймовірно, не остання кібератака на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться в лютому 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.