Хакери атакували Зимову Олімпіаду-2018

Електроні листи, заражені шкідливими програмами, були відправлені організаціям, пов’язаним з іграми, що відбуватимуться у місті Пхьончхан

Хакери намагалися викрасти конфіденційні дані від груп, які будуть брати участь у зимових Олімпійських іграх, що відбудуться у лютому цього року. Про це повідомила охорона фірми з кібербезпеки «McAfee». У повідомлені було зазначено, що під час останнього місяця електроні листи, заражені шкідливими програмами, були відправлені



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Експерти попереджають, що це, ймовірно, не остання кібератака на зимові Олімпійські ігри

Електроні листи, заражені шкідливими програмами, були відправлені організаціям, пов’язаним з іграми, що відбуватимуться у місті Пхьончхан

Хакери намагалися викрасти конфіденційні дані від груп, які будуть брати участь у зимових Олімпійських іграх, що відбудуться у лютому цього року.

Про це повідомила охорона фірми з кібербезпеки «McAfee».

У повідомлені було зазначено, що під час останнього місяця електроні листи, заражені шкідливими програмами, були відправлені організаціям, пов’язаним з іграми, що відбуватимуться у корейському місті Пхьончхан.

Повідомляють, що встановити відповідальних не вдалося. Під час минулих подібних атак зловмисники намагалися заволодіти паролями та фінансовими даними.

«Більшість компаній, які опинилися під ударом, беруть участь у підготовці до Олімпіади. Постраждали фірми, що забезпечують інфраструктуру або надають підтримку», — повідомили у «McAfee».

Е-мейли зі зловмисними програми надходили на електронні пошти компаній із сінгапурської IP-адреси. У тексті таких повідомлень отримувачам пропонували відкрити програми в тестовому режимі. Відправники листів видавали себе за працівників Національного центру протидії тероризму Південної Кореї, який у цей час проводив антитерористичні навчання в регіоні.

Експерти попереджають, що це, ймовірно, не остання кібератака на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться в лютому 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.