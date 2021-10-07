Хакери зламали популярну стримінгову платформу

Дані про заробітки популярних користувачів Twitch виклали у відкритий доступ

Невідомі хакери виклали у відкритий доступ повний вихідний код стримінгового сервісу Twitch, а також дані про заробітки найбільш популярних користувачів. Про це повідомляє видання The Verge.

База даних, отримана невідомими в результаті злому, була злита через платформу 4chan у вигляді torrent-файлу розміром 128 гігабайт.

Вміст витоку з сервісу, який належить Amazon, перевірили журналісти зі спеціалізованого видання VGC. Вони стверджують, що база містить повні вихідні тексти Twitch з історією коментарів.

Серед менш значущих файлів помічені коди невиданого конкурента онлайн-сервісу Steam під назвою Vapor, а також внутрішні інструменти команди безпеки Twitch. Автор зливу зазначив, що це лише перша частина наявних в його розпорядженні даних.

Повідомляється, що в Twitch відомо про витік, який стався, судячи за непрямими ознаками, влітку 2021 року. Однак офіційних коментарів ні від самого сервісу, ні від Amazon поки не було.

Twitch - один з головних відеостриімінгових сервісів світу, що спеціалізується переважно на комп'ютерних іграх. Серед іншого там регулярно проходять трансляції певної гри і цілих кіберспортивних турнірів. Навколо Twitch давно склалася власна культура зі своїм сленгом і цінностями.



