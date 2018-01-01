Іран виконує «ядерну» домовленість - МАГАТЕ

Об’єми збагаченого урану і важкої води не перевищують дозволених показників

Конфіденційна щоквартальна доповідь, яку готує МАГАТЕ, стверджує, що Тегеран не виходить за обмеження щодо ядерної програми, які встановлені домовленістю 2015 року. Про це повідомляє агентство Reuters. Перш за все мова йде про відповідні об’єми урану збагаченням до 3,67% і важкої води. Окрім того Іран загалом не проводить збагачення урану



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Об’єми збагаченого урану і важкої води не перевищують дозволених показників

Конфіденційна щоквартальна доповідь, яку готує МАГАТЕ, стверджує, що Тегеран не виходить за обмеження щодо ядерної програми, які встановлені домовленістю 2015 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Перш за все мова йде про відповідні об’єми урану збагаченням до 3,67% і важкої води. Окрім того Іран загалом не проводить збагачення урану більше відповідного рівня.

Паралельно із цим Іран повідомив МАГАТЕ, як заявили представники цієї організації, про намір в майбутньому створити судно на ядерній силовій установці. Відповідно до своїх процедур МАГАТЕ попросило Тегеран надати відповідні креслення цієї силової установки, проте іранська сторона не поспішає виконувати цю домовленість.

Домовленість 2015 року має на меті збільшити до одного року проміжок часу, за який Тегеран зможе при бажанні отримати ядерну зброю. Однак адміністрація Дональда Трампа продовжує наполягати на тому, що ця домовленість має низку недоліків, які її ослаблюють.