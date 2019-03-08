Іспанські жінки зустріли 8 березня грюканням каструль і сковорідок



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В Мадриді у ніч на 8 березня пройшла акція феміністок Фото: Reuters

Акція в Мадриді пройшла в ніч на п’ятницю, 8 березня

У ніч на Міжнародний жіночий день 8 березня кілька сотень жінок вийшли на центральну площу столиці Іспанії Мадрида, голосно грюкаючи каструлями і сковорідками. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Reuters.

Більшість учасниць акції були одягнені в одяг фіолотевого та багряного кольорів, які став міжнародним символом боротьби за права жінок. Багато жінок несли плакати з написом «Сестра, я вірю в тебе».

Таким чином іспанки закликали до більшої гендерної рівності та відстоювання жінками своїх прав. Більше мітингів і акції очікуються в Іспанії впродовж усього 8 березня.

Сплеск активності феміністок пов'язаний зі зростанням популярності нової вкрай правої партії Vox, яка, згідно з опитуваннями громадської думки, вперше отримає місця на парламентських виборах 28 квітня. Її керівництво відкрито закликає до скасування прийнятих в Іспанії законів про гендерне насильство.