Із Росії втік співвласник великого банку

Співвласник «Промсвязьбанка» Дмитро Ананьєв стверджує, що виїхав із РФ лише на лікування

Співвласник «Промсвязьбанка» Росії Дмитро Ананьєв повідомив, що виїхав з Росії, щоб пройти медичне обстеження. «Я давно планував виїхати на Новий рік, відбув 22 грудня. А ще з урахуванням останніх чотирьох місяців у режимі ненормованої роботи і нервування у мене з'явилися проблеми з серцем. Я планував пройти обстеження і в Росії,



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Російський банкір Дмитро Ананьєв

Співвласник «Промсвязьбанка» Дмитро Ананьєв стверджує, що виїхав із РФ лише на лікування

Співвласник «Промсвязьбанка» Росії Дмитро Ананьєв повідомив, що виїхав з Росії, щоб пройти медичне обстеження.

«Я давно планував виїхати на Новий рік, відбув 22 грудня. А ще з урахуванням останніх чотирьох місяців у режимі ненормованої роботи і нервування у мене з'явилися проблеми з серцем. Я планував пройти обстеження і в Росії, і за кордоном», - заявив він в інтерв'ю газеті «Ведомости».

«Останній тиждень теж додав: бізнес, який я створював 22 роки, - все, його більше немає... Але я не згоден з тим, як це було висвітлено у ЗМІ, це виглядало як втеча. А я не втік», - додав Ананьєв.

На питання про бажання повернутися в Росію він відповів ствердно, але не зміг назвати термін. «Я буду обговорювати зі своїми юристами і адвокатами, як мені далі робити», - сказав бізнесмен.

Банк Росії в середині грудня оголосив про санацію «Промсвязьбанка», бенефіціарами якого є брати Ананьєви. Дмитро був головою правління банку.

Пізніше ЦБ повідомив, що збирається звернутися в правоохоронні органи, оскільки деякі операції менеджменту кредитної організації могли бути незаконними. Як заявив заступник голови Центробанку Василь Поздишев, тимчасова адміністрація виявила, що кредитні досьє корпоративних позичальників більш ніж на 109 мільярдів рублів були знищені.

За даними Банку Росії, «Промсвязьбанк» (з активами в 1,3 трильйона рублів на 1 грудня) посідає дев'яте місце за величиною активів серед російських банків і входить до переліку системно значущих кредитних організацій.

Джерело: РИА Новости