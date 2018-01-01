Ізраїль наніс повітряні і ракетні удари по Сирії

Удари наносилися із повітряного простору Лівану і Ізраїлю, а також окупованих Голанських висот

Збройні сили Ізраїлю в вівторок 9 січня щонайменше три рази за допомогою літаків і ракет нанесли удари по території Сирійської арабської республіки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву збройних сил сирійської армії. Із одного боку ізраїльські літаки із повітряного простору Лівану нанесли удар по об’єктам



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Удари наносилися із повітряного простору Лівану і Ізраїлю, а також окупованих Голанських висот

Збройні сили Ізраїлю в вівторок 9 січня щонайменше три рази за допомогою літаків і ракет нанесли удари по території Сирійської арабської республіки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву збройних сил сирійської армії. Із одного боку ізраїльські літаки із повітряного простору Лівану нанесли удар по об’єктам Аль-Кутейфа біля Дамаску. При цьому відповідно до заяви збройних сил САР системи протиповітряної оборони країни завдали у відповідь удару по щонайменше одному ізраїльському літаку.

Із іншого боку збройні сили Ізраїлю нанесли удар ракетами «суша-суша» із окупованих Голанських висот. Однак сирійська армія, відповідно до власної заяви, перехопила дані ракети. До того ж окремо літаки ВПС Ізраїлю нанесли третій удар із повітряного простору власної країни. Всього було запущено літаками чотири ракети, одну із яких збройним силам Сирії вдалося перехопити. Решта ракет завдали матеріальної шкоди.

Речниця збройних сил Ізраїлю відмовилася коментувати заяву збройних сил Сирії. Оскільки Тель-Авів проводить політику щодо відмови повідомляти і розкривати деталі атак на Сирію. При цьому Ізраїль чітко протягом громадянської війни в сусідній країні давав зрозуміти, що зберігає за собою право наносити удари у випадку, якщо Іран буде створювати в Сирії постійні бази або будуть помічені спроби передати Хезболлі сучасні системи озброєння.