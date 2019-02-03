Ізраїль розпочав будівництво 6-метрової стіни на кордоні із Сектором Гази



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Новий паркан побудують на ділянці у 65 кілометрів — від морського бар’єра на пляжі Зікім до КПВВ «Керем-Шалом» біля кордону з Єгиптом

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про початок будівництва сталевого 6-метрового паркану на кордоні із Сектором Гази для захисту від «палестинських бойовиків».

У Міноборони Ізраїлю повідомили, що новий паркан побудують на ділянці у 65 кілометрів — від морського бар’єра на пляжі Зікім до КПВВ «Керем-Шалом» біля кордону з Єгиптом.

На цій ділянці вже збудована підземна бетонна загорожа, яка має нейтралізувати систему підземних тунелів палестинців.

Новий паркан з оцинкованої сталі буде заввишки у 6 метрів, а важитиме близько 20 тисяч тонн. Підземна бетонна загорожа та сталевий паркан разом складають так званий «розумний паркан», бо він має систему сучасних датчиків та інших пристроїв для виявлення тунелів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ця огорожа має попередити проникнення «терористів із Сектора Гази».

Раніше повідомлялося, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.

Джерело: Громадське