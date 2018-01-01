Європа закликала США зберегти угоду із Іраном

Керівники МЗС ФРН, Франції і Великої Британії не будуть закривати очі на агресивну регіональну політику Ірану

Під час спільної наради в Брюсселі очільники зовнішньополітичних відомств провідних європейських країн, а також верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки закликали офіційний Вашингтон захистити угоду 2015 року із Іраном щодо ядерної програми цієї країни. На думку Зігмара Габріеля, Боріса Джонсона, Жана-Іва Ле Дріана



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Керівники МЗС ФРН, Франції і Великої Британії не будуть закривати очі на агресивну регіональну політику Ірану

Під час спільної наради в Брюсселі очільники зовнішньополітичних відомств провідних європейських країн, а також верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки закликали офіційний Вашингтон захистити угоду 2015 року із Іраном щодо ядерної програми цієї країни.

На думку Зігмара Габріеля, Боріса Джонсона, Жана-Іва Ле Дріана і Федеріки Могеріні, офіційний Тегеран повинен мати право скористатися можливостями, які виникли після скасування санкцій. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Керівники зовнішньополітичних відомств висловили думку, що угода 2015 року не має альтернативи і є важливою для міжнародної безпеки. При цьому вони чітко наголошували на тому, що не збираються закривати очі на протиріччя, які спричинені агресивною політикою Ірану на Близькому Сході.

Президент США має до п’ятниці вирішити, чи запроваджувати санкції щодо експорту нафти із Ірану, що є головним джерелом доходів країни. Можливість відновлення санкцій може підірвати єдність між Вашингтоном і європейськими союзниками, які виступають проти такого кроку.