Канада розробить план евакуації уряду на випадок ядерної війни

Незаконні загарбницькі дії Росії в Україні стали одним із чинників, що спонукав канадську владу задуматися про безпеку

Уряд Канади вперше з часу завершення Холодної війни відновлює плани евакуації у випадку ядерного удару по столиці країни. Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News. «Підвищення рівня міжнародної напруженості, особливо стосовно Північної Кореї, спонукає федеральних чиновників переглядати і в деяких випадках відновлювати



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Незаконні загарбницькі дії Росії в Україні стали одним із чинників, що спонукав канадську владу задуматися про безпеку

Уряд Канади вперше з часу завершення Холодної війни відновлює плани евакуації у випадку ядерного удару по столиці країни.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

«Підвищення рівня міжнародної напруженості, особливо стосовно Північної Кореї, спонукає федеральних чиновників переглядати і в деяких випадках відновлювати плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, один із яких передбачає евакуацію федерального уряду до безпечної військової бази за межами Оттави», - йдеться у публікації.

Так, в офісі прем'єр-міністра Канади ще рік тому підготували проект угоди із Міноборони, що дозволить відкрити для цивільних чиновників захищені бункери на двох військових базах, якщо столичний регіон стане «нежиттєздатним».

Обидві військові бази засекречені, і в документах, доступ до яких отримали журналісти, їх називають як місця «Альфа» та «Браво». «Ця угода є частиною ширшого федерального плану із забезпечення «безперервності конституційного уряду», який має на меті забезпечити «мінімум або взагалі відсутність перерв у наданні критичних послуг» під час надзвичайної події чи природного катаклізму в Оттаві», - стверджує автор публікації.

За словами експерта в галузі оборони Канадського інституту глобальних справ Ендрю Расіуліса, незаконні загарбницькі дії Росії в Україні стали одним із чинників, що спонукав канадську владу задуматися про безпеку. «Хоча на перший погляд ці події видаються непов’язаними, Расіліус зауважив, що російська анексія Криму та напад одинака-терориста на канадський парламент три роки тому переконали чиновників, що столиця Канади – вразлива», - зазначається у матеріалі.

Як відомо, у жовтні 2014 року посеред дня зловмисник вбив військового, який ніс почесну варту біля могили невідомого солдата в Оттаві, після чого проник зі зброєю до будівлі федерального парламенту, де був нейтралізований охороною.