Канадський міністр подав у відставку через обвинувачення у сексуальних домаганнях

Трюдо відсторонив Хехра від виконання обов'язків міністра з питань спорту та людей із обмеженими фізичними можливостями

Міністр з питань спорту та людей із обмеженими фізичними можливостями Канади Кент Хехр був відсторонений від виконання своїх обов’язків після оприлюднення в соціальних мережах обвинувачень проти нього у сексуальних домаганнях. Про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. «Будь-які домагання є неприйнятними і канадці мають



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Міністр з питань спорту та людей із обмеженими фізичними можливостями Канади Кент Хехр

Трюдо відсторонив Хехра від виконання обов'язків міністра з питань спорту та людей із обмеженими фізичними можливостями

Міністр з питань спорту та людей із обмеженими фізичними можливостями Канади Кент Хехр був відсторонений від виконання своїх обов’язків після оприлюднення в соціальних мережах обвинувачень проти нього у сексуальних домаганнях. Про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Будь-які домагання є неприйнятними і канадці мають право жити та працювати у середовищі, вільному від домагань. Ми як уряд дуже серйозно ставимося до усіх обвинувачень у неналежній поведінці. Ми також переконані у важливості підтримки жінок, які висувають обвинувачення, тож саме це й зробимо», - сказав Трюдо.

Він наголосив, що прохання про тимчасове відсторонення від займаної посади подав сам Хехр. «Наявність процесу, що може дати відповідь на ці обвинувачення, водночас надаючи підтримку та безпеку тим, хто розкрив порушення, є важливим і канадці очікують на це», - зазначив глава уряду Канади.

Обвинувачення проти міністра висунула Крістін Роворт, яка працювала у парламенті провінції Альберта у період, коли депутатом там був Хехр (2008-2015). За її словами, жінки часто боялися сідати з Хехром у ліфт і регулярно чули від нього «небажані сексуальні коментарі», у тому числі він називав їх «солоденькими».

Зазначимо, що внаслідок отриманого у 1991 році вогнепального поранення у Кента Хехра віднялися усі чотири кінцівки. З того часу він пересувається винятково на інвалідному візку.

Додамо також, що це вже не перший «сексуальний» скандал в уряді Джастіна Трюдо. Так, в грудні 2016 року через «взаємні, але неналежні» стосунки із працівницею свого офісу у відставку подав інший федеральний міністр - Хантер Тоото.

Джерело: Укрінформ