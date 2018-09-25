Канцлер Австрії проти закриття ЗМІ, що критикують роботу влади



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Себастьян Курц підтримав ЗМІ

МВС Австрії не подобається висвітлення їхньої роботи деякими ЗМІ

Себастьян Курц, який очолює уряд Австрії, заявив про те, що ідея партнера по коаліції «Партії свободи Австрії» щодо закриття окремих ЗМІ є неприйнятною. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього два із трьох провідних видань Австрії опублікували переписку в середині міністерства внутрішніх справ країни, яке контролюється «Партією свободи Австрії».

Відповідно до неї передбачалося максимально обмежити взаємодію із ЗМІ до необхідного мінімуму. Відповідно до заяви відомства федерального канцлера Австрії практика обмеження спілкування чи закриття ЗМІ не повинна мати місця в країні.

Із переписки всередині МВС Австрії стало відомо про те, що їм не подобається висвітлення власної діяльності виданнями Kurier, Der Standard та Falter. МВС підтвердило автентичність внутрішньої переписки. Проте заявило, що мова йде про рекомендації, а не про накази обов’язкові до виконання