За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 18 штурмів.

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали двох ракетних та 87 авіаційних ударів, під час яких скинули 220 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6990 дронів-камікадзе та здійснили 2418 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів противника зазнали Лужки, Кореньок, Біловоди, Бачівськ, Товстодубове та Кіндратівка Сумської області. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 1970 осіб. Українські захисники також знешкодили один Керченський міст, дві бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1223 безпілотні літальні апарати, 375 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили шість атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Цегельного, Рибалчиного, Охрімівки, Миколаївки та Зарубинки.

На Куп'янському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 12 атак противника. Російські війська намагалися просунутися в районах Лимана, Нового та Зарічного, однак українські захисники зупинили їхні спроби.

На Слов'янському напрямку

Російські війська здійснили три атаки в районах Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 12 атак російських військ. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 18 атак противника. Російські війська атакували в районах Грузького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Світлого, Мирного, Сергіївки та Молодецького.