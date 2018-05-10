Картину мексиканського художника продали на аукціоні у Нью-Йорку за рекордні $9,76 млн

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Ціна картини «Суперники» Дієго Рівери побила рекорд Фріди Кало

Картину мексиканського художника Дієго Рівери продали на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за рекордні 9,76 мільйона доларів. Це найвища ціна за латиноамериканський твір мистецтва, який продали на аукціоні.

Цей рекорд раніше встановила робота Фріди Кало, із якою Рівера мав бурхливі стосунки протягом десятиліть.

Її картину «Дві оголені в лісі» вдалося продати за вісім мільйонів доларів у 2016.

«Суперників» Рівери придбав невідомий колекціонер телефоном.

Картина раніше була частиною приватної колекції американського мільярдера Девіда Рокфеллера.

На картині зображені двоє чоловіків у капелюхах, які відвідують традиційне мексиканське свято. Полотно у 1931 році замовила Еббі Рокфеллер, матір Девіда Рокфеллера, для власної приватної колекції.

У 1941 році вона подарувала картину сину та його дружині Пеггі. Робота десятиліттями висіла у вітальні будинку подружньої пари в штаті Мен.

Ще одна картина пана Рівери «Танець у Теуантепеку» встановила ціновий рекорд серед латиноамериканських авторів, і не лише на цьому аукціоні.

Джерело: BBC