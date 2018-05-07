Кількість вуглекислого газу в атмосфері досягла рекордного значення

Концентрація CO2 в атмосфері в останнє десятиліття росте швидше, ніж у 2000-х роках

Згідно з даними Обсерваторії Мауна-Лоа на Гаваях, у квітні концентрація CO2 в атмосфері досягла найвищого рівня за останні 800 тис. років. Це загрожує глобальним потеплінням за межами безпечного рівня. Про це повідомляє platfor.ma Таке поняття як Крива Кілінга описує концентрацію вуглекислого газу в атмосфері та демонструє стійке зростання



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Концентрація CO2 в атмосфері в останнє десятиліття росте швидше, ніж у 2000-х роках

Згідно з даними Обсерваторії Мауна-Лоа на Гаваях, у квітні концентрація CO 2 в атмосфері досягла найвищого рівня за останні 800 тис. років. Це загрожує глобальним потеплінням за межами безпечного рівня. Про це повідомляє platfor.ma

Таке поняття як Крива Кілінга описує концентрацію вуглекислого газу в атмосфері та демонструє стійке зростання рівнів CO 2 вже довгі роки. Згідно з нею і твердженнями дослідника-геохіміка Ральфа Кілінга з Інституту океанографії Скріппса, концентрація CO 2 в атмосфері в останнє десятиліття росте швидше, ніж у 2000-х роках.

У 2013 році концентрація вуглекислого газу вперше в історії людства перевищила позначку в 400 ppm. За оцінками вчених, в останні 800 тис. років цей показник коливався, однак до промислової революції ніколи не перевищував рівень в 300 ppm. Всесвітня метеорологічна організація в минулому році заявила, що концентрація CO2 близько 400 ppm перевищує природну мінливість, що спостерігалася протягом сотень тисяч років.

«Це ще одна віха в підвищенні рівня СО 2 . Це ще ближче до деяких показників, яких ми абсолютно точно не хочемо досягти. Наприклад, отримати понад 450 або 500 ppm. Ми ступаємо на дуже небезпечну територію», – зауважує Ральф Кілінг.

Дослідники відзначають, що останній раз рівні вуглекислого газу досягали 400 ppm приблизно 3-5 млн років тому, в епоху пліоцену. «У цей період глобальні середні температури поверхні були на два градуси вище, ніж сьогодні, крижані покриви в Гренландії та Західній Антарктиді розтанули, і навіть льод Східної Антарктиди відступив, в результаті чого рівень моря був на 10-20 метрів вище, ніж сьогодні», – підкреслюють кліматологи.