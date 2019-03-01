Коен: Трамп наказав оформити виплату від Пінчука на рахунок своєї благодійної організації



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Майкл Коен, колишній юрист Дональда Трампа під час свідчень в Конгресі США

Оплату було проведено за 15-хвилинний виступ Дональда Трампа на економічній конференції 2015 року

Колишній захисник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що президент США особисто йому вказав, щоб Віктор Пінчук перевів 150 тисяч доларів до благодійної організації Трампа, замість того, щоб оформити виплату належним чином – як плату за виступ.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Коен повідомив про виплату відповідаючи на питання про можливе ухиляння від оподаткування з боку нинішнього президента США.

«Я отримав вказівку від Трампа, щоб контракт було укладено на ім'я Фундації Дональда Трампа, а не власне Дональда Трампа за надані послуги», - заявив Коен під час слухань Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США

Оплату було проведено за 15-хвилинний виступ Дональда Трампа на економічній конференції 2015 року. Виступ організували через інтернет.

Також Коен заявив, що Трамп знав про витік листів виборчого штабу Демократичної партії США, опублікованих WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року.

Дональд Трамп загалом назвав свідчення Коена «ганебними», а слухання в Конгресі «несправжніми слуханнями».

Колишній адвокат Трампа дає свідчення в суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборної кампанії, у дачі неправдивих свідчень.

Зазначимо, суд засудив колишнього адвоката Трампа до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.