Колишнього охоронця нацистського табору депортували в ФРН



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95-річного Якова Палія депортували із США до Німеччини

В таборі Травнікі 3 листопада 1943 року знищили 6 тисяч євреїв

Білий Дім заявив про те, що жителя Нью-Йорка, який охороняв нацистський трудовий табір в Польщі, було арештовано і депортовано міграційними органами США до ФРН. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про 95-річного Якова Палія, який народився в Польщі, проте іммігрував в США в 1949 році. Громадянином США Палій став в 1957 році, проте приховав факт роботи в нацистському таборі. Відповідні зізнання він зробив в 2001 році. Після цього в 2003 році його позбавили громадянства і були готові депортувати в 2004 році.

Проте жодна країна ЄС відмовлялася його прийняти на той час. Яков Палій працював охоронцем в трудовому таборі Травнікі, де 3 листопада 1943 року було вбито 6 тисяч єврейських чоловіків, жінок і дітей.