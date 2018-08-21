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    У світі

    Колишнього охоронця нацистського табору депортували в ФРН

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    95-річного Якова Палія депортували із США до Німеччини&nbsp; - Колишнього охоронця нацистського табору депортували в ФРН
    95-річного Якова Палія депортували із США до Німеччини 

    В таборі Травнікі 3 листопада 1943 року знищили 6 тисяч євреїв

    Білий Дім заявив про те, що жителя Нью-Йорка, який охороняв нацистський трудовий табір в Польщі, було арештовано і депортовано міграційними органами США до ФРН. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Мова йде про 95-річного Якова Палія, який народився в Польщі, проте іммігрував в США в 1949 році. Громадянином США Палій став в 1957 році, проте приховав факт роботи в нацистському таборі. Відповідні зізнання він зробив в 2001 році. Після цього в 2003 році його позбавили громадянства і були готові депортувати в 2004 році.

    Проте жодна країна ЄС відмовлялася його прийняти на той час. Яков Палій працював охоронцем в трудовому таборі Травнікі, де 3 листопада 1943 року було вбито 6 тисяч єврейських чоловіків, жінок і дітей. 

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