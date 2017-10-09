  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Кораблі НАТО зайшли в румунський порт

    У групу входять румунський фрегат «Король Фердинанд», британський корабель HMS Duncan, турецький фрегат TCG Gaziantep
    Постійна група військових кораблів НАТО (SNMG-2/Standing NATO Maritime Group), яка бере участь у військових навчаннях в акваторії Чорного моря, прибула в румунський порт Констанца. Про це заявили в прес-службі військово-морських сил Румунії. «До складу постійної групи військових кораблів НАТО входять румунський фрегат «Король
    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка
    HMS Duncan
    HMS Duncan

    У групу входять румунський фрегат «Король Фердинанд», британський корабель HMS Duncan, турецький фрегат TCG Gaziantep

    Постійна група військових кораблів НАТО (SNMG-2/Standing NATO Maritime Group), яка бере участь у військових навчаннях в акваторії Чорного моря, прибула в румунський порт Констанца. Про це заявили в прес-службі військово-морських сил Румунії.

    «До складу постійної групи військових кораблів НАТО входять румунський фрегат «Король Фердинанд», британський корабель HMS Duncan, турецький фрегат TCG Gaziantep. До 17 лютого військові кораблі візьмуть участь в операціях з охорони акваторії Чорного моря», - йдеться в повідомленні прес-служби.

    Наголошується, що друга група військових кораблів (SNMCMG-2/Standing NATO Mine Countermeasures Group) проводить навчання зі знешкодження морських мін.

    Згідно з оприлюдненою інформацією метою навчань є підвищення взаємодії між військовими кораблями НАТО під єдиним командуванням.

    На початку лютого в порту румунського міста Констанца проводяться дні відкритих дверей, у рамках яких жителі і гості портового міста можуть відвідати кораблі і познайомитися з їх екіпажами. У ці дні гостем військових НАТО став і міністр національної оборони Румунії Міхай Фіфор.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    НАТО Румунія військові корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ