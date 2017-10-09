Кораблі НАТО зайшли в румунський порт

У групу входять румунський фрегат «Король Фердинанд», британський корабель HMS Duncan, турецький фрегат TCG Gaziantep

Постійна група військових кораблів НАТО (SNMG-2/Standing NATO Maritime Group), яка бере участь у військових навчаннях в акваторії Чорного моря, прибула в румунський порт Констанца. Про це заявили в прес-службі військово-морських сил Румунії. «До складу постійної групи військових кораблів НАТО входять румунський фрегат «Король



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HMS Duncan

У групу входять румунський фрегат «Король Фердинанд», британський корабель HMS Duncan, турецький фрегат TCG Gaziantep

Постійна група військових кораблів НАТО (SNMG-2/Standing NATO Maritime Group), яка бере участь у військових навчаннях в акваторії Чорного моря, прибула в румунський порт Констанца. Про це заявили в прес-службі військово-морських сил Румунії.

«До складу постійної групи військових кораблів НАТО входять румунський фрегат «Король Фердинанд», британський корабель HMS Duncan, турецький фрегат TCG Gaziantep. До 17 лютого військові кораблі візьмуть участь в операціях з охорони акваторії Чорного моря», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Наголошується, що друга група військових кораблів (SNMCMG-2/Standing NATO Mine Countermeasures Group) проводить навчання зі знешкодження морських мін.

Згідно з оприлюдненою інформацією метою навчань є підвищення взаємодії між військовими кораблями НАТО під єдиним командуванням.

На початку лютого в порту румунського міста Констанца проводяться дні відкритих дверей, у рамках яких жителі і гості портового міста можуть відвідати кораблі і познайомитися з їх екіпажами. У ці дні гостем військових НАТО став і міністр національної оборони Румунії Міхай Фіфор.

Джерело: Укрінформ