  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Корпорація Amazon з вересня віддаватиме нерозпродані товари нужденним

    • Розсилка
    Amazon - один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту - Корпорація Amazon з вересня віддаватиме нерозпродані товари нужденним
    Amazon - один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту

    Amazon передаватиме американським і британським благодійним організаціям товари тих компаній, що приєднаються до програми

    Корпорація Amazon оголосила, що з вересня запускає програму, в рамках якої буде віддавати нерозпродані товари на благодійність.

    Про це йдеться блозі Amazon.

    Amazon передаватиме американським і британським благодійним організаціям товари тих компаній, що приєднаються до програми.  

    Читайте також

    У блозі зазначили, що раніше Amazon щороку передавала на благодійність мільйони товарів. У США корпорація співпрацює з компанією Good360, У Великій Британії — з Newlife, Salvation Army і Barnardo's. 

    Як повідомлялося, Amazon - один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет.

    Нагадаємо, Amazon випустила браслети, які б’ють власника струмом за шкідливі звички.

    Читайте також
    США інтернет благодійність Amazon послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ