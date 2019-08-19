Корпорація Amazon з вересня віддаватиме нерозпродані товари нужденним



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Amazon - один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту

Amazon передаватиме американським і британським благодійним організаціям товари тих компаній, що приєднаються до програми

Корпорація Amazon оголосила, що з вересня запускає програму, в рамках якої буде віддавати нерозпродані товари на благодійність.

Про це йдеться блозі Amazon.

Amazon передаватиме американським і британським благодійним організаціям товари тих компаній, що приєднаються до програми.

У блозі зазначили, що раніше Amazon щороку передавала на благодійність мільйони товарів. У США корпорація співпрацює з компанією Good360, У Великій Британії — з Newlife, Salvation Army і Barnardo's.

Як повідомлялося, Amazon - один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет.

Нагадаємо, Amazon випустила браслети, які б’ють власника струмом за шкідливі звички.