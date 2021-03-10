Латвія відновлює авіасполучення з третіми країнами

До 6 квітня, поки на території країни діє надзвичайний стан, буде діяти заборона на поїздки без поважної причини

Уряд Латвії прийняв рішення відновити авіасполучення з третіми країнами. Захід набуде чинності з 17 березня.

Про це повідомляє Delfi.

Однак до 6 квітня, поки на території країни діє надзвичайний стан, буде діяти заборона на поїздки без поважної причини.

У ці строки не зможуть в'їжджати в Латвію громадяни з країн Європейського союзу, Європейської економічної зони, Швейцарії та Великобританії, за винятком невідкладних і важливих випадків. Зокрема, робота, навчання, возз'єднання сімей, медичні послуги, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на місце проживання або відвідування похорону.

Перевізник повинен буде перевіряти, чи надала людина підтвердження мети відвідування країни.

Також документ необхідно буде пред'явити на вимогу поліції або Державної прикордонної служби.

Громадянам Європейського союзу, в тому числі Латвії, країн ЄЕЗ, Швейцарії та Сполученого Королівства, а також постійним жителям ЄС, які мають посвідку на проживання в Латвії, не обмежений в'їзд на територію країни, якщо вони в'їжджають на некомерційному транспортному засобі.