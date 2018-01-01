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    Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в Іспанії

    Під час польоту з Аліканте в Дублін пара п'яних пасажирів стала поводитися агресивно
    Літак авіакомпанії Ryanair здійснив екстрену посадку в іспанському місті Сантадер через двох п'яних пасажирів на борту. Про це повідомляє Independent. «Цей політ з Аліканте в Дублін був перенаправлений у Сантадер після того, як два пасажири стали некерованими під час польоту», - заявив представник компанії. [READ_MORE]
    • Сьогодні, 13:14
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    Літак Ryanair 

    Під час польоту з Аліканте в Дублін пара п'яних пасажирів стала поводитися агресивно

    Літак авіакомпанії Ryanair здійснив екстрену посадку в іспанському місті Сантадер через двох п'яних пасажирів на борту. Про це повідомляє Independent.

    «Цей політ з Аліканте в Дублін був перенаправлений у Сантадер після того, як два пасажири стали некерованими під час польоту», - заявив представник компанії.

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    Зазначається, що під час польоту літака авіакомпанії Ryanair з Аліканте в Дублін пара п'яних пасажирів стала поводитися агресивно, через що капітан літака попросив рішення на екстрену посадку, а також викликав місцеву поліцію для того, щоб порушників зняли з рейсу.

    Правоохоронці вивели двох пасажирів і через годину літак продовжив плановий політ.

    Пара не була заарештована, але, судячи з усього, отримала чималий штраф у зв'язку з інцидентом.

    Джерело: Укрінформ

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    Іспанія літак Ryanair
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