Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в Іспанії

Під час польоту з Аліканте в Дублін пара п'яних пасажирів стала поводитися агресивно

Літак авіакомпанії Ryanair здійснив екстрену посадку в іспанському місті Сантадер через двох п'яних пасажирів на борту. Про це повідомляє Independent. «Цей політ з Аліканте в Дублін був перенаправлений у Сантадер після того, як два пасажири стали некерованими під час польоту», - заявив представник компанії. [READ_MORE]



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Літак Ryanair

Під час польоту з Аліканте в Дублін пара п'яних пасажирів стала поводитися агресивно

Літак авіакомпанії Ryanair здійснив екстрену посадку в іспанському місті Сантадер через двох п'яних пасажирів на борту. Про це повідомляє Independent.

«Цей політ з Аліканте в Дублін був перенаправлений у Сантадер після того, як два пасажири стали некерованими під час польоту», - заявив представник компанії.

Зазначається, що під час польоту літака авіакомпанії Ryanair з Аліканте в Дублін пара п'яних пасажирів стала поводитися агресивно, через що капітан літака попросив рішення на екстрену посадку, а також викликав місцеву поліцію для того, щоб порушників зняли з рейсу.

Правоохоронці вивели двох пасажирів і через годину літак продовжив плановий політ.

Пара не була заарештована, але, судячи з усього, отримала чималий штраф у зв'язку з інцидентом.

Джерело: Укрінформ