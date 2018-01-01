Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в Іспанії
- Сьогодні, 13:14
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Під час польоту з Аліканте в Дублін пара п'яних пасажирів стала поводитися агресивно
Літак авіакомпанії Ryanair здійснив екстрену посадку в іспанському місті Сантадер через двох п'яних пасажирів на борту. Про це повідомляє Independent.
«Цей політ з Аліканте в Дублін був перенаправлений у Сантадер після того, як два пасажири стали некерованими під час польоту», - заявив представник компанії.
Зазначається, що під час польоту літака авіакомпанії Ryanair з Аліканте в Дублін пара п'яних пасажирів стала поводитися агресивно, через що капітан літака попросив рішення на екстрену посадку, а також викликав місцеву поліцію для того, щоб порушників зняли з рейсу.
Правоохоронці вивели двох пасажирів і через годину літак продовжив плановий політ.
Пара не була заарештована, але, судячи з усього, отримала чималий штраф у зв'язку з інцидентом.
Джерело: Укрінформ