Лукашенко звинуватив Росію у «варварстві»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі вважає, що РФ не виконує свої зобов'язання в рамках Євразійського економічного союзу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію у недобросовісній конкуренції.

Він вважає, що РФ не виконує свої зобов'язання в рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і веде себе по-варварськи, пише «БелТА».

«У нас зараз важкий період - росіяни ведуть себе по-варварськи щодо нас, публічно про це кажу», - сказав Лукашенко на заводі «Гомсільмаш».

Він вважає, що Росія звинувачує США та інші країни Заходу в створенні «неконкурентної переваги», хоча при цьому сама створює такі умови для Білорусі.

«Вони від нас вимагають чогось, ніби ми васали у них, а в рамках ЄАЕС, куди вони нас запросили, вони виконувати свої зобов'язання не хочуть. Ось вони і створюють неконкурентну ситуацію», - сказав президент Білорусі.

Лукашенко додав, що буде обговорювати цю тему на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Ми затиснуті з Заходу, і ми затиснуті, на жаль, зі Сходу нашим старшим братом, який веде себе в конкуренції недобросовісно. Вони «Ростсільмаш» свій всіляко підтримують, субсидують, порушуючи наші домовленості в Євразійському економічному союзі», - зазначив Лукашенко

Нагадаємо, раніше Лукашенко зробив прогноз для Білорусі: вхід до складу іншої держави або війна, як в Україні.