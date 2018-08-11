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    У світі

    Лукашенко звинуватив Росію у «варварстві»

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Лукашенко звинуватив Росію у «варварстві»
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Президент Білорусі вважає, що РФ не виконує свої зобов'язання в рамках Євразійського економічного союзу

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію у недобросовісній конкуренції.

    Він вважає, що РФ не виконує свої зобов'язання в рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і веде себе по-варварськи, пише «БелТА».

    «У нас зараз важкий період - росіяни ведуть себе по-варварськи щодо нас, публічно про це кажу», - сказав Лукашенко на заводі «Гомсільмаш».

    Він вважає, що Росія звинувачує США та інші країни Заходу в створенні «неконкурентної переваги», хоча при цьому сама створює такі умови для Білорусі.

    «Вони від нас вимагають чогось, ніби ми васали у них, а в рамках ЄАЕС, куди вони нас запросили, вони виконувати свої зобов'язання не хочуть. Ось вони і створюють неконкурентну ситуацію», - сказав президент Білорусі.

    Лукашенко додав, що буде обговорювати цю тему на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

    «Ми затиснуті з Заходу, і ми затиснуті, на жаль, зі Сходу нашим старшим братом, який веде себе в конкуренції недобросовісно. Вони «Ростсільмаш» свій всіляко підтримують, субсидують, порушуючи наші домовленості в Євразійському економічному союзі», - зазначив Лукашенко

    Нагадаємо, раніше Лукашенко зробив прогноз для Білорусі: вхід до складу іншої держави або війна, як в Україні.

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