  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Марш за легалізацію абортів у Чилі завершився різаниною

    • Розсилка
    Учасниці маршу на підтримку абортів у Чилі - Марш за легалізацію абортів у Чилі завершився різаниною
    Фото: The Guardian
    Учасниці маршу на підтримку абортів у Чилі

    Одна з постраждалих отримала ножове поранення в живіт, дві інші - в ноги

    У столиці Чилі Сантьяго невідомі в масках напали з ножем на трьох учасниць маршу на підтримку безкоштовних і легальних абортів.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Одна з постраждалих отримала ножове поранення в живіт, дві інші - в ноги, однак травми не загрожують їх життю. Внаслідок інциденту також постраждав поліцейський.

    Ні один підозрюваний не був заарештований, учасники маршу покладають відповідальність на радикалів.

    «Протест почався святково, але ми відчули, як настрій змінився, коли ми дізналися, що група екстремістів виставила барикади і розкидала по землі нутрощі тварин», - сказала член Чилійської організації проти насильства щодо жінок Антонія Орельяна.

    «Це терористичний акт представників меншини, які хочуть нас залякати», - заявила одна з учасниць маршу.

    Нагадаємо, 20 липня у місті Любек на півночі Німеччини чоловік напав із ножем на пасажирів автобуса.

    Читайте також
    протест напад аборт жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ