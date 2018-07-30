Марш за легалізацію абортів у Чилі завершився різаниною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: The Guardian Учасниці маршу на підтримку абортів у Чилі

Одна з постраждалих отримала ножове поранення в живіт, дві інші - в ноги

У столиці Чилі Сантьяго невідомі в масках напали з ножем на трьох учасниць маршу на підтримку безкоштовних і легальних абортів.

Про це повідомляє The Guardian.

Одна з постраждалих отримала ножове поранення в живіт, дві інші - в ноги, однак травми не загрожують їх життю. Внаслідок інциденту також постраждав поліцейський.

Ні один підозрюваний не був заарештований, учасники маршу покладають відповідальність на радикалів.

«Протест почався святково, але ми відчули, як настрій змінився, коли ми дізналися, що група екстремістів виставила барикади і розкидала по землі нутрощі тварин», - сказала член Чилійської організації проти насильства щодо жінок Антонія Орельяна.

«Це терористичний акт представників меншини, які хочуть нас залякати», - заявила одна з учасниць маршу.

Нагадаємо, 20 липня у місті Любек на півночі Німеччини чоловік напав із ножем на пасажирів автобуса.