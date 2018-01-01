  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Мей презентує план виходу Великої Британії з ЄС

    Тереза Мей планує виголосити важливу промову
    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей представить план щодо виходу країни з ЄС протягом наступних трьох тижнів. Про це повідомляє BBC. «Тереза Мей планує виголосити важливу промову протягом наступних трьох тижнів, у якій окреслить майбутнє бачення відносин між Великою Британією та ЄС», - йдеться у повідомленні. Перед цим, кілька
    • Сьогодні, 12:59
    • Розсилка

    Тереза Мей планує виголосити важливу промову

    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей представить план щодо виходу країни з ЄС протягом наступних трьох тижнів. Про це повідомляє BBC.

    «Тереза Мей планує виголосити важливу промову протягом наступних трьох тижнів, у якій окреслить майбутнє бачення відносин між Великою Британією та ЄС», - йдеться у повідомленні.

    Перед цим, кілька міністрів також мають виголосити промови під час кампанії, яку в офісі британського прем'єра назвали «дорогою до Brexit». У промовах, зокрема, йтиметься про безпеку, права працівників, торгівлю та передачу влади.

    Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей перебуває під тиском Брюсселя та її власної партії через відсутність плану щодо бачення майбутнього країни після Brexit.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    ЄС Brexit Тереза Мей Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ