Мей презентує план виходу Великої Британії з ЄС

Тереза Мей планує виголосити важливу промову

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей представить план щодо виходу країни з ЄС протягом наступних трьох тижнів. Про це повідомляє BBC. «Тереза Мей планує виголосити важливу промову протягом наступних трьох тижнів, у якій окреслить майбутнє бачення відносин між Великою Британією та ЄС», - йдеться у повідомленні. Перед цим, кілька



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тереза Мей планує виголосити важливу промову

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей представить план щодо виходу країни з ЄС протягом наступних трьох тижнів. Про це повідомляє BBC.

«Тереза Мей планує виголосити важливу промову протягом наступних трьох тижнів, у якій окреслить майбутнє бачення відносин між Великою Британією та ЄС», - йдеться у повідомленні.

Перед цим, кілька міністрів також мають виголосити промови під час кампанії, яку в офісі британського прем'єра назвали «дорогою до Brexit». У промовах, зокрема, йтиметься про безпеку, права працівників, торгівлю та передачу влади.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей перебуває під тиском Брюсселя та її власної партії через відсутність плану щодо бачення майбутнього країни після Brexit.

Джерело: Укрінформ