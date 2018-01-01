Мей презентує план виходу Великої Британії з ЄС
- Сьогодні, 12:59
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Тереза Мей планує виголосити важливу промову
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей представить план щодо виходу країни з ЄС протягом наступних трьох тижнів. Про це повідомляє BBC.
«Тереза Мей планує виголосити важливу промову протягом наступних трьох тижнів, у якій окреслить майбутнє бачення відносин між Великою Британією та ЄС», - йдеться у повідомленні.
Перед цим, кілька міністрів також мають виголосити промови під час кампанії, яку в офісі британського прем'єра назвали «дорогою до Brexit». У промовах, зокрема, йтиметься про безпеку, права працівників, торгівлю та передачу влади.
Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей перебуває під тиском Брюсселя та її власної партії через відсутність плану щодо бачення майбутнього країни після Brexit.
Джерело: Укрінформ