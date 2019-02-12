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    У світі

    Мей виступає проти членства Британії у Митному союзі з ЄС після Brexit

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    Мей виступить у вівторок із заявою, щоб проінформувати про переговори з ЄС по Brexit - Мей виступає проти членства Британії у Митному союзі з ЄС після Brexit
    Мей виступить у вівторок із заявою, щоб проінформувати про переговори з ЄС по Brexit

    Лейбористи вимагають Митного союзу з ЄС після виходу Британії з Євросоюзу

    Голова уряду Великобританії Тереза Мей виключає можливість членства країни у Митному союзі ЄС після Brexit. Про це повідомляє eureporter.

    Слід зазначити, що минулого тижня лідер лейбористів Джеремі Корбін озвучив умови, за яких він доручить своїй партії підтримати угоду про Brexit у парламенті. При цьому найголовнішою вимогою є запровадження «постійного та всеосяжного» Митного союзу з ЄС для всього Сполученого королівства».

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    «Тереза Мей відкинула ідею участі у митному союзі ЄС, ламаючи сподівання деяких політиків, що вона може змінити свою політику щодо Brexit, щоб завоювати підтримку опозиційної партії лейбористів», - пише видання.

    Нагадаємо, Мей виступить у вівторок із заявою, щоб проінформувати про переговори з ЄС по Brexit.

    Як повідомлялося раніше, представники опозиційної Лейбористської партії вимагають від прем'єр-міністра Терези Мей провести голосування щодо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) до кінця лютого.

    Додамо, головний дипломат ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до обговорення умов угоди з Brexit.

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