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    У світі

    Мей заявила, що не подасть у відставку після Brexit

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    Тереза Мей впевнена , що Британія вийде з ЄС 29 березня - Мей заявила, що не подасть у відставку після Brexit
    Тереза Мей впевнена , що Британія вийде з ЄС 29 березня

    Мей заявила, що її робота - це не тільки виконати Brexit

    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що не планує йти з посади після Brexit (вихід Британії з ЄС, - ред.). Про це повідомляє Sky News.

    За словами Мей, Британія вийде з блоку 29 березня.

    «У грудні я дуже чітко дала зрозуміти, що моя робота - це не тільки виконати Brexit, насправді є внутрішня порядок денний, який я виконую» - сказала вона.

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    Нагадаємо, міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд, лорд-канцлер і міністр юстиції Девід Гок, міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Грег Кларк виступили з вимогою відкласти Brexit. Міністри заявили, що, якщо найближчим часом не буде рішення по виходу Британії з ЄС, вони готові кинути виклик прем’єрці Терезі Мей і проголосувати за затримку Brexit.

    Раніше повідомлялось, що старші міністри уряду Британії хочуть, щоб прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку. Міністри хочуть відставки Мей після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit і, щоб вона дала можливість провести наступний етап переговорів новому лідеру.

    Як відомо, Brexit може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС.

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