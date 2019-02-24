На акції в Новосибірську вимагали відставки Путіна



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Після кожного виступу присутні скандували: «Геть Путіна!» Фото: Радіо Свобода

Акція відбулася на фоні безпрецедентного зниження рейтингу Путіна

Більш ніж 60 осіб взяли участь в узгодженому мітингу проти політики російського уряду, який пройшов 23 лютого в центрі Новосибірська. Основним гаслом акції, організованої громадським рухом «Пенсіонери за гідне життя» і «Лівим фронтом», спочатку була вимога скасування пенсійної реформи.

Проте присутні запропонували обговорювати загальне погіршення життя в країні як наслідок урядового курсу. Спікери помітили, що обіцянки економічного зростання, дані Володимиром Путіним в ході послання Федеральним зборам 20 лютого, звучать вже багато років, однак ситуація в Росії не стає кращою.

Представник «Лівого фронту» і регіоні Аркадій Булатов заявив, що дії уряду в останні роки можна назвати «людиноненависницькими і людожерськими». До них активіст відніс і закон про пенсійну реформу, і спроби обмежити доступ до всесвітнього сегменту мережі інтернет, і намір віддати Японії Курильські острови.

«Довіри ані до уряду, ані до президента ніякої немає. Надії, що вони щось виправлять на краще, немає. Їх потрібно замінювати іншими, адекватними і думаючими людьми, яких у нас в країні досить багато», - заявив Булатов кореспонденту «Сибір. Реалії».

Керівник фонду «Ми проти корупції» Віктор Сорокін закликав людей не думати про міфічні зовнішні загрози, обговоренням яких зайняті державні ЗМІ, а звернути увагу на внутрішні проблеми Росії. Після кожного виступу присутні скандували: «Геть Путіна!». Мітингувальники не стали приймати резолюції, але заявили, що мають намір зробити подібні акції регулярними і збиратися в центрі міста кожні два тижні.

У лютому рейтинг довіри росіян Володимиру Путіну, за даними опитувань, знизився до 32,6 відсотка. Це один з найнижчих показників довіри Путіну за весь час проведення опитувань про довіру. Директор соціологічного агентства Валерій Федоров в 2015 році заявляв, що мінімум - 45 відсотків - було досягнуто в 2005 році.

Джерело: Радіо Свобода