На авіасалоні в Індії згоріли 300 автомобілів



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Постраждалих в результаті інциденту немає

Під час авіасалону Aero India в індійському Бангалорі в неділю, 24 лютого, на громадської парковці загорілися не менше 300 автомобілів.

Як повідомив глава пожежної охорони Бангалора, міста на півдні Індії, вогонь швидко поширився через суху траву і сильний вітер. За даними місцевих служб постраждалих в результаті інциденту немає.

Міністерство оборони Індії, що є організатором Aero India, розпорядився провести розслідування причин події. Як повідомив індійський телеканал NDTV, вогонь могла спровокувати тліюча сигарета.

На території неподалік від авіабази Йелаханка були розміщені приблизно 100 літаків. У зв'язку з пожежею робота авіасалону була тимчасово припинена. У минулий вівторок під час репетицій перед Aero India, в небі зіткнулися два військові літаки. В результаті події один пілот загинув, ще двоє отримали поранення.

Джерело: Deutsche Welle