На боці «Ісламської держави» воюють понад тисячу ісламістів з Німеччини

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Радикальних ісламістів – громадян Німеччини збираються позбавляти громадянства

Уряду ФРН відомо про «понад тисячу ісламістів з Німеччини», які виїжджали до Сирії та Іраку для підтримки терористичної організації «Ісламська держава» (ІД). Понад половина з них мають німецьке громадянство.

Про це повідомляють видання медіагрупи Funke у неділю, 20 травня, з посиланням на відповідь уряду на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. При цьому кількість джихадистів, які виїжджають воювати на Близький Схід, хоча й зросла, утім помітно менше, аніж це було два роки тому.

Окрім того, з Німеччини для підтримки Робітничої партії Курдистану (РПК) та політичного крила Курдських загонів самооборони у війні з ІД, за даними уряду, виїжджали 243 особи. РПК в Німеччині вважається терористичною організацією.

Представники фракції Лівої партії розкритикували намір урядової коаліції позбавляти громадянства джихадистів, які виїхали з Німеччини, і назвали цю пропозицію «суто символічною політикою», повідомляє агентство AFP. Також окремі представники президії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка входить до коаліції, критикують відповідний проект про позбавлення радикальних бойовиків громадянства, наголошуючи на необхідності кримінального переслідування та дерадикалізації джихадистів. Натомість у Христинсько-демократичному союзі стають на захист такого кроку: мовляв, ісламіста, який повертається до ФРН і не є більше німецьким громадянином, можна не пустити в країну.