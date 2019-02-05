На вихідні лавини в Альпах забрали життя 10 людей



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Лавина в Альпах, архівне фото

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії

На минулі вихідні через лавини в Альпах загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє Europe1.

«Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії. В районі італійської області Валле-д'аоста загинули п'ять осіб, серед них - італійці, французи і британці. Також одна людина пропала безвісти», - йдеться в повідомленні.

Також схід лавини в італійському Больцано забрав життя 18-річного лижника. У гірських районах Ломбардії, розташованих по сусідству з Больцано, загинув один сноубордист.

Зазначається, що у Австрії 25 будинків поховані під снігом.

Нагадаємо, наприкінці січня у Польщі лавиною накрило шість осіб.