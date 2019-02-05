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    У світі

    На вихідні лавини в Альпах забрали життя 10 людей

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    Лавина в Альпах, архівне фото - На вихідні лавини в Альпах забрали життя 10 людей
    Лавина в Альпах, архівне фото

    Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії

    На минулі вихідні через лавини в Альпах загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє Europe1. 

    «Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії. В районі італійської області Валле-д'аоста загинули п'ять осіб, серед них - італійці, французи і британці. Також одна людина пропала безвісти», - йдеться в повідомленні.  

    Також схід лавини в італійському Больцано забрав життя 18-річного лижника. У гірських районах Ломбардії, розташованих по сусідству з Больцано, загинув один сноубордист.

    Зазначається, що у Австрії 25 будинків поховані під снігом. 

    Нагадаємо, наприкінці січня у Польщі лавиною накрило шість осіб.

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