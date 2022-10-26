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Не мився понад пів століття. В Ірані помер «найбрудніший чоловік у світі» (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Не мився понад пів століття. В Ірані помер «найбрудніший чоловік у світі» (фото)
В Ірані помер найбрудніший у світі чоловік
фото: AFP

Аму Хаджі був самотнім та понад пів століття уникав купання

В Ірані помер відлюдник Аму Хаджі, який не приймав душ понад 60 років. Про це повідомило іранське державне інформагентство IRNA.

Чоловік на ім’я Аму Хаджі був самотнім та понад пів століття уникав купання, боячись захворіти. Коли багато років тому молодь у селі намагалася його викупати, він утік. 

Аму Хаджі жив у шлакоблоковій хатині у селі Дейгях у південній провінції Фарс. Він не мився з водою та милом понад 60 років. Хаджі їв збитих на дорозі тварин, пив несвіжу воду, курив люльку, наповнену екскрементами, і вважав, що миття зробить його хворим. Жителі села розповіли, що в молодості він пережив емоційні травми, які змусили його відмовитися від прийняття душу. 

Житель Ірану внесений до Книги рекордів Гіннесса як найбрудніша людина Республіки.

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Помер Аму Хаджі невдовзі після того, як чоловіка, якого називали найбруднішою людиною на світі, все таки вдалося помити.

«Кілька місяців тому селяни вперше віднесли його до ванни помитися, після чого він захворів», – йдеться у повідомленні.

Після смерті Хаджі неофіційним «рекордменом» може стати Кайлаш «Калау» Сінгх з Індії, який також не мився понад 30 років. Свою позицію чоловік пояснював тим, що відмова від душу допоможе «розв'язати всі проблеми, які постають перед іранською нацією».

Нагадаємо,  22 жовтня помер режисер Леонід Канфер. Чоловік помер від онкології у віці 49 років. Він був автором кількох документальних фільмів.

Теги: Іран смерть чоловік

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