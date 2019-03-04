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    У світі

    Нідерланди відкликали посла з Ірану на тлі дипломатичного конфлікту

    • Розсилка
    Прапор Нідерландів - Нідерланди відкликали посла з Ірану на тлі дипломатичного конфлікту
    Прапор Нідерландів

    У понеділок уряд Нідерландів відкликав свого посла в Ірані для консультацій після висилки своїх дипломатів з посольства у Тегерані

    Уряд Нідерландів відкликав посла з Тегерану для консультацій після того, як Іран оголосив двох голландських дипломатів персонами non grata.

    Про це інформує агенція Mehr.

    «У понеділок уряд Нідерландів відкликав свого посла в Ірані для консультацій після висилки своїх дипломатів з посольства у Тегерані», - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

    Це рішення стало наслідком заяви МЗС Ірану про те, що два голландські дипломати з посольства у Тегерані оголошені персонами non grata та мають залишити країну.

    Дипломати вже повернулися до Нідерландів, за словами Блока.

    У листі до парламенту Блок заявив, що висилка голландського дипломатичного персоналу з Тегерану відбулася у відповідь на висилку двох іранських дипломатів з Нідерландів у червні 2018 року. Втім, він зауважив, що Нідерланди мали вагомі докази розвідки, що Іран був причетний до вбивства на голландській території двох голландських громадян іранського походження.

    Іран категорично заперечує будь-яку причетність до вбивств у країнах Європи.

    Посол Ірану у Нідерландах був викликаний до МЗС у Гаазі, щоб пояснити причини інциденту, який міністр Блок охарактеризував у листі до парламенту як «неприйнятний та негативний крок для розвитку двосторонніх відносин».

    Джерело: Укрінформ

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