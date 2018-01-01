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    ООН: у Сирії через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб

    Жертви серед мирного населення Сирії фіксуються в передмісті Дамаска
    Останній тиждень став одним з найкривавіших за період конфлікту в Сирії, повідомили представники ООН. «У передмісті Дамаска - Східній Гуті і в провінції Ідліб в період з 4 по 9 лютого 2018 року в результаті авіаударів сил і прихильників Башара Асада загинули 230 осіб. В цілому ж за вказаний період в даних районах Сирії вбито 277 цивільних
    • Сьогодні, 21:05
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    Жертви серед мирного населення Сирії фіксуються в передмісті Дамаска

    Останній тиждень став одним з найкривавіших за період конфлікту в Сирії, повідомили представники ООН.

    «У передмісті Дамаска - Східній Гуті і в провінції Ідліб в період з 4 по 9 лютого 2018 року в результаті авіаударів сил і прихильників Башара Асада загинули 230 осіб. В цілому ж за вказаний період в даних районах Сирії вбито 277 цивільних осіб», - повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль Хусейн.

    За його словами, тільки в Східній Гуті, де проживає 350 тисяч чоловік, за останні дні загинуло 210 осіб, в тому числі понад 50 дітей і 42 жінки.

    Раніше повідомлялося, що незалежна міжнародна комісія з розслідування злочинів в Сирії перевіряє повідомлення про можливе використання хімічної зброї в Східній Гуті і Ідліб.

    Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.

    Джерело: Анадолу

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