Опубліковані нові рейтинги партій Німеччини: партнери Меркель втрачають підтримку

Консерватори випереджають соціал-демократів рівно наполовину

Рейтинг найстарішої німецької партії – Соціал-демократичної партії (СДПН) – продовжує знижуватися, нині він складає 17%. Такими є результати опитування Інституту дослідження громадської думки Emnid для Bild am Sonntag, повідомляє FAZ. Партнери СДПН по великій коаліції, блок канцлерки Ангели Меркель ХДС-ХСС натомість набрав 2 процентні



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Консерватори випереджають соціал-демократів рівно наполовину

Рейтинг найстарішої німецької партії – Соціал-демократичної партії (СДПН) – продовжує знижуватися, нині він складає 17%. Такими є результати опитування Інституту дослідження громадської думки Emnid для Bild am Sonntag, повідомляє FAZ.

Партнери СДПН по великій коаліції, блок канцлерки Ангели Меркель ХДС-ХСС натомість набрав 2 процентні пункти, і зараз його рейтинг складає 34%.

Таким чином, консерватори випереджають соціал-демократів рівно наполовину.

Третьою найсильнішою політичною силою лишається ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 14 %.

Зелені мають підтримку 12%, Ліві втратили один пункт і мають 10%. Вільна демократична партія набирає лише 8%.

Нагадаємо, 22 квітня лідером Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) стала Андреа Налес – жінка стала на чолі цієї політичної сили вперше в її 155-річній історії.

Джерело: Європейська правда