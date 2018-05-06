Опубліковані нові рейтинги партій Німеччини: партнери Меркель втрачають підтримку
- Сьогодні, 14:56
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Консерватори випереджають соціал-демократів рівно наполовину
Рейтинг найстарішої німецької партії – Соціал-демократичної партії (СДПН) – продовжує знижуватися, нині він складає 17%. Такими є результати опитування Інституту дослідження громадської думки Emnid для Bild am Sonntag, повідомляє FAZ.
Партнери СДПН по великій коаліції, блок канцлерки Ангели Меркель ХДС-ХСС натомість набрав 2 процентні пункти, і зараз його рейтинг складає 34%.
Таким чином, консерватори випереджають соціал-демократів рівно наполовину.
Третьою найсильнішою політичною силою лишається ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 14 %.
Зелені мають підтримку 12%, Ліві втратили один пункт і мають 10%. Вільна демократична партія набирає лише 8%.
Нагадаємо, 22 квітня лідером Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) стала Андреа Налес – жінка стала на чолі цієї політичної сили вперше в її 155-річній історії.
Джерело: Європейська правда