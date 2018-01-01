Партія Меркель розкритикувала ідею полегшення антиросійських санкцій

Члени партії канцлера не підтримали ідею міністра МЗС

Члени партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерки Німеччини Ангели Меркель розкритикували пропозицію голови МЗС Зігмара Габріеля про ослаблення антиросійських санкцій.Політики висловили такі думки Bild am Sonntad, передає видання Spiegel. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що виступає за послаблення деяких



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Члени партії канцлера не підтримали ідею міністра МЗС

Члени партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерки Німеччини Ангели Меркель розкритикували пропозицію голови МЗС Зігмара Габріеля про ослаблення антиросійських санкцій.

Політики висловили такі думки Bild am Sonntad, передає видання Spiegel.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що виступає за послаблення деяких санкцій проти Росії, якщо на сході України буде реалізована угода про припинення вогню з допомогою миротворців ООН.

Габріель обережно заявив, що ця ідея є його власною думкою. «Я знаю, що офіційна позиція інша», - додав міністр.

«Ця вимога суперечить результату коаліційних переговорів», - відповів заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль додавши, що навіть чинний міністр не повинен розрізняти офіційну та свою власну позицію.