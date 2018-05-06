Під час вибуху в Афганістані загинули понад 10 осіб

До загибелі щонайменше 13 людей призвів вибух на сході Афганістану, ще близько 30 отримали поранення. Інцидент стався біля мечеті міста Хост

В результаті вибуху в місті Хост на сході Афганістану загинули щонайменше 13 людей, повідомляє в неділю, 6 травня, інформаційне агентство AFP. Ще не менше 33 людей постраждали. За інформацією начальника поліції провінції, вибух стався поблизу від мечеті, в наметі, де розташований центр реєстрації виборців на майбутні в жовтні вибори в парламент



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Поліція Афганістану

До загибелі щонайменше 13 людей призвів вибух на сході Афганістану, ще близько 30 отримали поранення. Інцидент стався біля мечеті міста Хост

В результаті вибуху в місті Хост на сході Афганістану загинули щонайменше 13 людей, повідомляє в неділю, 6 травня, інформаційне агентство AFP. Ще не менше 33 людей постраждали. За інформацією начальника поліції провінції, вибух стався поблизу від мечеті, в наметі, де розташований центр реєстрації виборців на майбутні в жовтні вибори в парламент країни. Влада перевіряє інформацію про самопідрив смертника.

Хто стоїть за вибухом в Хості, поки невідомо, проте присутні в країні радикальний ісламський рух «Талібан» і терористичне угрупування «Ісламська держава» не згодні з проведенням демократичних виборів.

Раніше таліби оголосили про початок нового наступу в Афганістані, головними цілями якого стануть військові США, їх союзники і агенти американської розвідки, що знаходяться в країні.

У 2017 році терористичне угрупування «Ісламська держава» регулярно нападало на шиїтські установи в Афганістані. У жовтні жертвами атак смертників на мечеті стали понад 70 осіб, а вибух в шиїтському культурному центрі в Кабулі в грудні забрав життя 40 людей.

Джерело: Deutsche Welle