Поліція затримала у Страсбурзі уродженця Чечні за підозрою у підготовці теракту



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Фото: twitter.comeurope1.fr м затриманий у Страсбурзі

Затриманий заперечує звинувачення у тому, що є прихильником радикального ісламу

У Страсбурзі затримали 18-річного вихідця із Чечні за підозрою у підготовці теракту. Про це повідомляє видання DW, посилаючись на інформацію радіостанції France Bleu.

Зазначено, що затримання відбулося ще 18 вересня. Про точну мету нападу, а також про наявність у підозрюваного подвійного громадянства не повідомляється.

Вказано, що затриманий заперечує звинувачення у тому, що є прихильником радикального ісламу. Він визнав, що шукав в інтернеті інформацію про терористичне угруповання «Ісламська держава», але, за його словами, лише з метою ознайомлення.

За даними агентства AFP, затриманого звуть Абдул Малік Анаев, він є братом 20-річного Абдула Хакіма Анаева, якого раніше затримали у справі про напад у центрі Парижу 12 травня 2018 року.

Додамо, в результаті нападу з ножем в центрі Парижа 12 травня загинув один чоловік, поранено 8.