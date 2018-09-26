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    У світі

    Поліція затримала у Страсбурзі уродженця Чечні за підозрою у підготовці теракту

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    м затриманий у Страсбурзі&nbsp; - Поліція затримала у Страсбурзі уродженця Чечні за підозрою у підготовці теракту
    Фото: twitter.comeurope1.fr
    м затриманий у Страсбурзі 

    Затриманий заперечує звинувачення у тому, що є прихильником радикального ісламу

    У Страсбурзі затримали 18-річного вихідця із Чечні за підозрою у підготовці теракту. Про це повідомляє видання DW, посилаючись на інформацію радіостанції France Bleu.

    Зазначено, що затримання відбулося ще 18 вересня. Про точну мету нападу, а також про наявність у підозрюваного подвійного громадянства не повідомляється.

    Вказано, що затриманий заперечує звинувачення у тому, що є прихильником радикального ісламу. Він визнав, що шукав в інтернеті інформацію про терористичне угруповання «Ісламська держава», але, за його словами, лише з метою ознайомлення.

    За даними агентства AFP, затриманого звуть Абдул Малік Анаев, він є братом 20-річного Абдула Хакіма Анаева, якого раніше затримали у справі про напад у центрі Парижу 12 травня 2018 року.

    Додамо, в результаті нападу з ножем в центрі Парижа 12 травня загинув один чоловік, поранено 8.

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