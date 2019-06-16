Помер барабанщик російського гурту «Машина времени»
У коментарях до запису вказується, що у Остроумова стався інсульт
Помер барабанщик групи «Машина времени» Сергій Остроумов.
Про це повідомив лідер гурту Андрій Макаревич.
Причини смерті не повідомляються. У коментарях до запису вказується, що у Остроумова стався інсульт.
Остроумов народився 1965 році в Альметьевску, закінчив Уфимське училище мистецтв. У 1990-х жив в Нідерландах, після повернення в Росію став одним з найбільш затребуваних барабанщиків Москви і Санкт-Петербурга.
Він постійно працював з колективом «Оркестр креольського танго», створеним Макаревичем в 2001 році.
З 2004 року Остроумов був постійним сесійним барабанщиком «Машини времени».