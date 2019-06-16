Помер барабанщик російського гурту «Машина времени»



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У коментарях до запису вказується, що у Остроумова стався інсульт

Помер барабанщик групи «Машина времени» Сергій Остроумов.

Про це повідомив лідер гурту Андрій Макаревич.

Причини смерті не повідомляються. У коментарях до запису вказується, що у Остроумова стався інсульт.

Остроумов народився 1965 році в Альметьевску, закінчив Уфимське училище мистецтв. У 1990-х жив в Нідерландах, після повернення в Росію став одним з найбільш затребуваних барабанщиків Москви і Санкт-Петербурга.

Він постійно працював з колективом «Оркестр креольського танго», створеним Макаревичем в 2001 році.

З 2004 року Остроумов був постійним сесійним барабанщиком «Машини времени».