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    У світі

    Помер барабанщик російського гурту «Машина времени»

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    Помер барабанщик російського гурту «Машина времени»

    У коментарях до запису вказується, що у Остроумова стався інсульт

    Помер барабанщик групи «Машина времени» Сергій Остроумов.

    Про це повідомив лідер гурту Андрій Макаревич.

    Причини смерті не повідомляються. У коментарях до запису вказується, що у Остроумова стався інсульт.

    Остроумов народився 1965 році в Альметьевску, закінчив Уфимське училище мистецтв. У 1990-х жив в Нідерландах, після повернення в Росію став одним з найбільш затребуваних барабанщиків Москви і Санкт-Петербурга.

    Він постійно працював з колективом «Оркестр креольського танго», створеним Макаревичем в 2001 році.

    З 2004 року Остроумов був постійним сесійним барабанщиком «Машини времени».

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