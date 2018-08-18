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    У світі

    Помер Кофі Анан, колишній генсек ООН

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    Помер Кофі Анан, колишній генсек ООН

    Анан помер після нетривалої хвороби

    У віці 80 років помер колишній генеральний секретар Організації об’єднаних націй Кофі Анан.

    Як повідомив фон його імені, Анан «мирно помер у суботу після нетривалої хвороби».

    Анан - дипломат з Гани, був сьомим генеральним секретарем ООН з 1 січня 1997 до 31 грудня 2006, працював на посаді два п'ятирічні терміни. 1 січня 2007, його наступником став Пан Гі Мун. Анан та ООН здобули Нобелівську премію миру 2001 року за заснування Всесвітнього Фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для підтримки країн, що розвиваються. 

    Кофі Аннана вважають автором ідеї гуманітарної інтервенції. Виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН в 1999 році, він закликав світове співтовариство до «відповідальності за захист» мирного населення від лих війни відповідно до норм міжнародного права.

    Був першим чорношкірим африканцем, який обійняв посаду генсека ООН.

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