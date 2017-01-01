Помер відомий автор музики до мультфільмів Шаїнський
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Шаїнський протягом шести років страждав від раку
На 93-му році життя помер народний артист Росії композитор Володимир Шаїнський. Про це повідомляє російський телеканал «Культура» з посиланням на близьких композитора.
Володимир Шаїнський став відомим як автор музики до мультфільмів «Антошка», «Пригоди Незнайка та його друзів», «Аврора», «Крихітка Єнот», «Мама для мамонтеня», «Чебурашка і крокодил Гена», «Мама», «Пісня про дружбу», «38 папуг», «Трям! Здрастуйте».
Шаїнський протягом шести років страждав від раку. Першу пухлина артисту видалили в 2011 році. В черговий раз страшна хвороба дала про себе знати через чотири роки: тоді у композитора виявили рак шлунка. Йому довелося пережити ще одну операцію.
Останні роки життя Шаїнський провів у США.
Дата прощання і похорону буде оголошена пізніше.