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    Помер відомий автор музики до мультфільмів Шаїнський

    Шаїнський протягом шести років страждав від раку
    На 93-му році життя помер народний артист Росії композитор Володимир Шаїнський. Про це повідомляє російський телеканал «Культура» з посиланням на близьких композитора. Володимир Шаїнський став відомим як автор музики до мультфільмів «Антошка», «Пригоди Незнайка та його друзів», «Аврора»,
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    Композитор Володимир Шаїнський
    Композитор Володимир Шаїнський

    Шаїнський протягом шести років страждав від раку

    На 93-му році життя помер народний артист Росії композитор Володимир Шаїнський. Про це повідомляє російський телеканал «Культура» з посиланням на близьких композитора.

    Володимир Шаїнський став відомим як автор музики до мультфільмів «Антошка», «Пригоди Незнайка та його друзів», «Аврора», «Крихітка Єнот», «Мама для мамонтеня», «Чебурашка і крокодил Гена», «Мама», «Пісня про дружбу», «38 папуг», «Трям! Здрастуйте».

    Шаїнський протягом шести років страждав від раку. Першу пухлина артисту видалили в 2011 році. В черговий раз страшна хвороба дала про себе знати через чотири роки: тоді у композитора виявили рак шлунка. Йому довелося пережити ще одну операцію.

    Останні роки життя Шаїнський провів у США.

    Дата прощання і похорону буде оголошена пізніше.

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