Пожежа в китайському готелі забрала 19 життів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Синьхуа Пожежа в Харбіні

Внаслідок пожежі є 18 постраждалих

Пожежа, що спалахнула в суботу вранці в одному з готелів в місті Харбін, адміністративному центрі провінції Хейлунцзян (Північно-Східний Китай), забрала життя 19 осіб. Цю інформацію підтвердила міська влада.

Пожежа виникла в 4:36 ранку в готелі з гарячими джерелами Beilong Hot Spring Leisure Hotel, розташованому в районі Сунбей, і була загашена о 7:50.

В ході пошуково-рятувальної операції пожежні виявили 18 загиблих і 19 поранених, які були доставлені в лікарню. Один з поранених потім загинув в лікарні.

Причини пожежі в даний момент з'ясовуються.

Міністерство з управління надзвичайними ситуаціями КНР відправило робочу групу в Харбін для надання сприяння в розслідуванні інциденту.

Джерело: Синьхуа