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    У світі

    Пожежа в китайському готелі забрала 19 життів

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    Пожежа в Харбіні - Пожежа в китайському готелі забрала 19 життів
    Фото: Синьхуа
    Пожежа в Харбіні

    Внаслідок пожежі є 18 постраждалих

    Пожежа, що спалахнула в суботу вранці в одному з готелів в місті Харбін, адміністративному центрі провінції Хейлунцзян (Північно-Східний Китай), забрала життя 19 осіб. Цю інформацію підтвердила міська влада.

    Пожежа виникла в 4:36 ранку в готелі з гарячими джерелами Beilong Hot Spring Leisure Hotel, розташованому в районі Сунбей, і була загашена о 7:50.

    В ході пошуково-рятувальної операції пожежні виявили 18 загиблих і 19 поранених, які були доставлені в лікарню. Один з поранених потім загинув в лікарні.

    Причини пожежі в даний момент з'ясовуються.

    Міністерство з управління надзвичайними ситуаціями КНР відправило робочу групу в Харбін для надання сприяння в розслідуванні інциденту.

    Джерело: Синьхуа

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