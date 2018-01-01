Правляча партія Угорщини програла місцеві вибори
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Угорські виборці
Головою міста на півдні країни стане маловідомий політик
Правляча партія Угорщини Fidesz зазнала поразки на місцевих довиборах, які відбулися в неділю. У перегонах на посаду очільника південного міста Годмезевашаргей підтриманий опозицією, але маловідомий кандидат, Петер Маркі-Зай набрав 57,5% голосів. Про це повідомляє видання EU Observer.
В той час підтриманий партією Fidesz Золтан Гегедюш набрав лише 41,6% голосів. До цього правляча партія керувала Годмезевашаргером більше двадцяти років.
Ці вибори відбулися напередодні виборів до парламенту Угорщини, які мають відбутися 8 квітня 2018 року. В рамках даних виборів Fidesz має намір повернути собі дві третини мандатів і тим самим отримати конституційну більшість.