Правляча партія Угорщини програла місцеві вибори

Головою міста на півдні країни стане маловідомий політик

Правляча партія Угорщини Fidesz зазнала поразки на місцевих довиборах, які відбулися в неділю. У перегонах на посаду очільника південного міста Годмезевашаргей підтриманий опозицією, але маловідомий кандидат, Петер Маркі-Зай набрав 57,5% голосів. Про це повідомляє видання EU Observer. В той час підтриманий партією Fidesz Золтан Гегедюш набрав лише



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Угорські виборці

Головою міста на півдні країни стане маловідомий політик

Правляча партія Угорщини Fidesz зазнала поразки на місцевих довиборах, які відбулися в неділю. У перегонах на посаду очільника південного міста Годмезевашаргей підтриманий опозицією, але маловідомий кандидат, Петер Маркі-Зай набрав 57,5% голосів. Про це повідомляє видання EU Observer.

В той час підтриманий партією Fidesz Золтан Гегедюш набрав лише 41,6% голосів. До цього правляча партія керувала Годмезевашаргером більше двадцяти років.

Ці вибори відбулися напередодні виборів до парламенту Угорщини, які мають відбутися 8 квітня 2018 року. В рамках даних виборів Fidesz має намір повернути собі дві третини мандатів і тим самим отримати конституційну більшість.