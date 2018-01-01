Президент Румунії підтримав головного антикорупціонера країни

Міністр юстиції вимагає відставки Лаури Кодруци Кевеші

Президент Румунії Клаус Йоханіс відзначив роботу головного антикорупційного прокурора країни Лаури Кодруци Кевеші. Про це повідомляє агентство Reuters. Тим самим глава держави підтримав її в конфлікті із Міністром юстиції Тудорелом Тоадером, який в четвер закликав до відставки Кевеші. Нинішня голова DNA, яка займається корупцією в вищих ешелонах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Румунії Клаус Йоханіс

Міністр юстиції вимагає відставки Лаури Кодруци Кевеші

Президент Румунії Клаус Йоханіс відзначив роботу головного антикорупційного прокурора країни Лаури Кодруци Кевеші. Про це повідомляє агентство Reuters.

Тим самим глава держави підтримав її в конфлікті із Міністром юстиції Тудорелом Тоадером, який в четвер закликав до відставки Кевеші. Нинішня голова DNA, яка займається корупцією в вищих ешелонах румунської влади знаходиться на посаді із 2013 року. Результатом роботи Лаури Кодруци Кевеші стали кримінальні справи проти низки високопосадовців.

Тудорем Тоадер вимагає відставки очільниці DNA оскільки є факти її діяльності, котра суперечить принципам верховенства права і закону. Це в кінці кінців може підірвати боротьбу із корупцією в країні і призвело до вуличних протестів. Проте Клаус Йоханіс вважає, що Міністр юстиції в своїй критиці не навів достатніх доказів, які б зробити критику більш переконливою.

За словами президента Румунії Лаура Кодруца Кевеші і відомство під її контролем роблять прекрасну роботу. При цьому остаточне рішення щодо голови DNA буде прийматися лише після того, як цю інформацію надану Міністром юстиції перевірять президентські експерти.

Всього із часу початку роботи DNA в 2006 році до 70 членів парламенту країни постали перед судом. На сьогодні спікери обох палат парламенту Румунії проходять по двом окремим справам. Із приходом на посаду Лаури Кодруци Кевеші кількість розслідувань значно зросла, що викликало позитивну оцінку із боку Брюсселя.