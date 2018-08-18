Прикуті один до одного наручниками. Син російського екс-депутата і його дівчина скоїли самогубство



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Роман Шингаркін

Загиблого звуть Роман Шингаркін, він запам’ятався своєю участю в акції у Москві

Вдень 18 серпня телеграм-канал Mash повідомив про загибель двох молодих людей в підмосковному місті Залізничний. 18-річний юнак та 20-річна дівчина стрибнули з даху багатоповерхового будинку; за даними Mash, вони були прикуті один до одного наручниками.

Загиблого звуть Роман Шингаркін, він син колишнього депутата Держдуми РФ Максима Шингаркіна (той підтвердив загибель сина). Роман Шингаркін навчався в університеті ім. Плеханова. На своїй сторінці «ВКонтакте» він поставив аватарку, де з деталей конструктора складені слово «суїцид» і дві фігурки, а також опублікував пост про те, що його життя було «низкою страждань» - і що так «буде легше».

Mash пише, що подруга Шингаркіна - Олександра Соловйова; вона була студенткою медичного коледжу в підмосковному Пушкіно. Свою сторінку «ВКонтакте» вона вела під чоловічим псевдонімом; вона також залишила там прощальну записку і фотографію з конструктором - таку ж, як Шингаркін.

Роман Шингаркін відомий як учасник протестної антикорупційної акції 26 березня 2017 року в Москві. Це був перший протестний захід, на який масово вийшла молодь - школярі і студенти перших курсів. Організована опозиціонером Олексієм Навальним акція була несанкціонованою, поліція затримала більше тисячі чоловік. Чотирьох пізніше засудили за опір співробітникам поліції. Відео з Шингаркіним розійшлося в соціальних мережах та ЗМІ: він і ще один молодий чоловік залізли на ліхтарний стовп на пушкінської площі в центрі Москви і звідти спостерігали за затриманнями. Потім їх зняли поліцейські.

«Внизу було нічого не видно. Я вирішив забратися на ліхтар вище. Потім я зрозумів, що це дуже корисно, тому що менша ймовірність бути затриманим. Вони [поліцейські] брали або самих буйних, [а] якщо буйні тікали - перших-ліпших. А мене ніяк не дістати було», - розповідав він потім.

За фактом самогубства Романа Шингаркіна і його подруги порушено кримінальну справу, «проводиться комплекс необхідних слідчих заходів». «Московський комсомолець» пише, що Роман Шінгаркін вже робив спроби самогубства, його подруга - ні. Можливою причиною події джерело видання «близьке до слідчої групи» називає те, що молодим людям у вересні 2018 року належало розійтися; з яких причин - невідомо.

Джерело: Медуза