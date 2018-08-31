«Путін буде моїм наступником»: з'явилася розшифровка розмови Єльцина і Клінтона



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Борис Єльцин і Білл Клінтон

За словами Єльцина, на Путіна він «наткнувся», після чого вивчив його «біографію, інтереси, знайомих»

У США президентська бібліотека імені Білла Клінтона опублікувала документи про російсько-американські відносини в 1990-х роках, серед яких стенограма розмови тодішніх президентів двох країн Бориса Єльцина і Білла Клінтона про кандидатуру Володимира Путіна на посаду нового глави РФ.

Згідно з опублікованими документами 8 вересня 1999 року Єльцин телефоном повідомив Клінтону про те, що вибрав своїм наступником Володимира Путіна.

Під час розмови заявив, що йому «знадобилося багато часу, щоб подумати, хто може стати президентом Росії в 2000 році».

За словами Єльцина, на Путіна він «наткнувся», після чого вивчив його «біографію, інтереси, знайомих».

«Я зрозумів, що він - тверда людина, яка добре обізнана в різних питаннях в сфері його відповідальності. У той же час він ретельний і сильний, дуже товариський і легко може налагодити хороші відносини і контакти зі своїми партнерами. Я впевнений, що ви вважатимете його дуже кваліфікованим партнером. Я глибоко переконаний, що в 2000-му році він як кандидат отримає підтримку. Ми ведемо відповідну роботу», - сказав тоді Єльцин.

Потім під час особистої зустрічі 19 листопада того ж року на питання Клінтона, хто переможе на виборах президента РФ, Єльцин відповів: «Путін, звичайно. Він буде моїм наступником. Він демократ і знає Захід».

За його словами, Путін – «жорсткий, у нього є внутрішній стержень» і він «продовжить лінію Єльцина, орієнтовану на демократію і розширення контактів Росії».

Нагадаємо, раніше колишній президент США Білл Клінтон заявив, що розлютився через «російське втручання» в президентські вибори в 2016 році.

До слова, дебютний роман колишнього президента США Білла Клінтона побив рекорд продажів за останні три роки.

Джерело: Новое Время