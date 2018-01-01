Росія та Естонія обмінялися шпигунами

Райво Сусі і Артем Зінченко були раніше засуджені в Росії і Естонії за шпигунство

Росія та Естонія обмінялися засудженими за шпигунство. Обмін відбувся на прикордонному переході Койдула, повідомила естонська поліція безпеки в суботу, 10 лютого. Росія передала Естонії громадянина цієї країни Райво Сусі і отримала взамін росіянина Артема Зінченка. Обидва засуджених раніше подали прохання про помилування, які були задоволені



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Райво Сусі і Артем Зінченко були раніше засуджені в Росії і Естонії за шпигунство

Росія та Естонія обмінялися засудженими за шпигунство. Обмін відбувся на прикордонному переході Койдула, повідомила естонська поліція безпеки в суботу, 10 лютого.

Росія передала Естонії громадянина цієї країни Райво Сусі і отримала взамін росіянина Артема Зінченка. Обидва засуджених раніше подали прохання про помилування, які були задоволені президентами двох країн.

ФСБ затримала Сусі в лютому 2016 року в аеропорту Шереметьєво, коли той прямував з Таджикистану в Таллінн. За інформацією ЗМІ, він займався авіаційним бізнесом, а також торгівлею зброєю, боєприпасами, засобами бронезахисту. У грудні 2017 Мосміськсуд засудив Сусі до 12 років суворого режиму за статтею про шпигунство. Адвокат Сусі повідомив, що його підзахисний вже повернувся додому, стан його здоров'я добрий.

Артем Зінченко, який проживав в Естонії з 2013 року, був затриманий 9 січня 2017 року. У травні Хар’юський повітовий суд засудив його до п'яти років позбавлення волі за співробітництво з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Росії і підрив безпеки Естонії. За даними слідства, Зінченко займався збором інформації про військову техніку і військовослужбовців в Естонії, а також про об'єкти, що забезпечують життєво важливі потреби країни. Постійні переміщення між двома країнами спочатку не викликали запитань, оскільки у чоловіка був власний бізнес з продажу дитячих колясок.

У жовтні 2015 року Естонія і Росія вже проводили обмін шпигунами. Тоді в Естонію повернувся співробітник естонської спецслужби Естон Кохвер, засуджений в РФ за звинуваченням у шпигунстві на 15 років колонії, а в Росію - колишній офіцер поліції безпеки Естонії Олексій Дрессен, який отримав в Естонії за шпигунство 16 років ув'язнення.