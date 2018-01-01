Росіянин, обвинувачений в нападі на футбольну команду «Боруссія», визнав свою провину

Чоловік розповів, що хотів просто зімітувати напад

Обвинувачений в нападі на німецьку футбольну команду «Боруссія» Сергій В. визнав свою провину, але заперечує намір когось убити. «Я глибоко шкодую про те, що зробив», - сказав він в понеділок, 8 січня, в суді. За його словами, він хотів просто зімітувати напад і спеціально зробив вибуховий пристрій таким чином, щоб люди не



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Вибухи біля автобуса дортмундської «Боруссії» відбулися 11 квітня 2017 року

Чоловік розповів, що хотів просто зімітувати напад

Обвинувачений в нападі на німецьку футбольну команду «Боруссія» Сергій В. визнав свою провину, але заперечує намір когось убити.

«Я глибоко шкодую про те, що зробив», - сказав він в понеділок, 8 січня, в суді.

За його словами, він хотів просто зімітувати напад і спеціально зробив вибуховий пристрій таким чином, щоб люди не отримали травм, пише DW з посиланням на агентство dpa.

Вибухи біля автобуса дортмундської «Боруссії» відбулися 11 квітня 2017 року. 28-річного громадянина Росії і Німеччини затримали у цій справі через десять днів.

Цим нападом росіянин хотів вплинути на вартість акцій «Боруссії», щоб заробити на біржі. Його вирахували через придбання декількох десятків тисяч опційних сертифікатів на не дуже активно продавані акції дортмундського футбольного клубу. При різних варіантах падіння курсу цінних паперів він міг отримати прибуток від 550 тисяч до мільйона євро.